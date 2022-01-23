В мини-платье и красном пуховике: Рианна сходила на свидание с бойфрендом

В мини-платье и красном пуховике: Рианна сходила на свидание с бойфрендом

Певица Рианна попала под прицел фотографов вместе со своим бойфрендом.

Рири и ASAP Rocky сходили на ужин в районе Сохо, в Нью-Йорке и были запечатлены фотографами.

33-летняя Рианна вышла из машины в мини-платье голубого цвета с рисунком и была в объемном красном пуховике и обута в босоножки на шпильках с серебристыми ремешками вокруг щиколотки.

Рианна и ASAP Rocky / Getty Images

Открытые босоножки Рири сочетала с перчатками от Miu Miu, которые подходили к ее мини-платью, но образ при этом выглядел немного странно. Лук певица дополнила массивными серьгами-висюльками с бриллиантами, красной помадой и черной бейсболкой.

Рианна и ASAP Rocky / Getty Images

ASAP Rocky был в меховом полушубке песочного цвета из искусственного меха, черных брюках, зеленой футболке, бордовых сапогах и шапке-бини. Днем ранее пару также запечатлели во время свидания в Нью-Йорке.

Рианна и ASAP Rocky / Getty Images

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