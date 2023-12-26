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В мини-платье и красных лаковых ботфортах: эффектная Изабель Гулар позировала у елки

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В мини-платье и красных лаковых ботфортах: эффектная Изабель Гулар позировала у елки

Изабель Гулар / Фото: Instagram Изабель Гулар

Бразильянка отпраздновала Рождество в Майами-Бич.

39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – показала серию снимков, сделанных во Флориде, куда она прилетела на рождественские праздники.

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Звезда примерила стильный образ от David Koma – ярко-коралловое мини-платье с каллами на талии, длинное пальто такого же цвета, лаковые ботфорты на каблуках и с металлическим носком. Свой лук бразильянка дополнила черными солнцезащитными очками. Позировала Изабель у елки, украшенной красными шарами и на улицах города.

Также Гулар показала фото со своим бойфрендом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом.

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар
Изабель Гулар и Кевин Трапп / Фото: Instagram Изабель Гулар

Напомним, ранее Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой в бассейне, позируя в бикини на надувном арбузе.

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Дата публикации
Просмотры
214
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