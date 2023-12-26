В мини-платье и красных лаковых ботфортах: эффектная Изабель Гулар позировала у елки

Бразильянка отпраздновала Рождество в Майами-Бич.
39-летняя топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – показала серию снимков, сделанных во Флориде, куда она прилетела на рождественские праздники.
(листайте фото вправо)
Звезда примерила стильный образ от David Koma – ярко-коралловое мини-платье с каллами на талии, длинное пальто такого же цвета, лаковые ботфорты на каблуках и с металлическим носком. Свой лук бразильянка дополнила черными солнцезащитными очками. Позировала Изабель у елки, украшенной красными шарами и на улицах города.
Также Гулар показала фото со своим бойфрендом – 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом.
Напомним, ранее Изабель Гулар блеснула подтянутой фигурой в бассейне, позируя в бикини на надувном арбузе.
Читайте также:
- С цветами на сосках: Изабель Гулар похвасталась эффектным пляжным луком и стройной фигурой
- В стойке на руках: Изабель Гулар показала идеальное тело в бикини
- Выглядит эффектно: Изабель Гулар подчеркнула стройные ноги вязаным мини-платьем
[media type="gallery" id="49897"