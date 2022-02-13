В мини-платье и красных остроносых босоножках: Эмили Ратажковски сходила на пати

Молодая мама Эмили Ратажковски сейчас редко посещает светские мероприятия, но вчера сделала исключение.
Звезда была запечатлена на вечеринке Fanatics Super Bowl в Калвер-Сити, в Калифорнии. Перед камерами фотографов Эмили Ратажковски появилась в коротком черном мини-платье с интересным красным декором в виде висюлек с бусами на рукавах. Лук манекенщица дополнила красными остроносыми босоножками на высокой шнуровке и на каблуках.
Ратажковски распустила волосы, аккуратно зачесам их по пробору и сделала макияж в нюдовых оттенках, акцентировав внимание на скулах.
Еще одна звезда - 26-летняя американская рэперша Доджа Кэт – посетила эту же вечеринку и взбудоражила всех своим выходом в прозрачном платье-сетке.
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