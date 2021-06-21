В мини-платье и кроссовках: Эмили Ратажковски на прогулке с сыном

30-летняя модель теперь часто попадает под прицел фотографов во время прогулок.

Эмили Ратажковски запечатлели вчера, 20 июня, во время прогулки по улицам Нью-Йорка. Звезда толкала коляску по пешеходному переходу, в которой находился ее сын Сильвестр. На прогулку Эмили надела очень короткое платье на тонких бретельках, которое сочетала с белыми кроссовками, золотой цепью на шее и солнцезащитными очками.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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Ратажковски выглядела достаточно напряженной, возможно, ее сын не хотел засыпать в коляске, и его мама нервничала.

Что же касается образа модели, то такие короткие платья звезда не впервые надевает на прогулку с сыном. Ранее Эмили появлялась перед камерами в белом коротком платье такого же фасона, подчеркивающем ее стройную фигуру. После рождения ребенка Эмили очень быстро вернулась в форму.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Эмили Ратажковски / Getty Images

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Эмили Ратажковски уже вернула форму после рождения ребенка (7 фото)

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