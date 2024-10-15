В мини-платье и леопардовых туфлях: красивая Оля Полякова похвасталась стройными ногами

Оля Полякова опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала кокетливый образ и спела свою новую песню.

Артистка предстала в черном мини-платье с рукавами-клеш и вырезами на талии. В этом наряде Оля похвасталась стройными ногами.

Аутфит певица дополнила леопардовыми туфлями на шпильках. У нее была красивая укладка с локонами, нежный макияж и золотистые серьги в ушах.

Кстати, новую песню Оли Поляковой можно будет услышать на ее большом концерте во Дворце спорта в ее "официальный" день – 26 октября.

Выступление Оли станет квинтэссенцией нового украиноязычного репертуара за последние 2,5 года. Режиссером шоу, как и предыдущих, стал Герман Ненов.

Шоу Поляковой будет отличаться от предыдущих, прежде всего, своей тональностью. Если вам в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Оли, вы, наконец, его увидите в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий, уже второй, украиноязычный альбом.

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