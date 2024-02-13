В мини-платье и мюлях: Деми Мур посетила модный показ в Нью-Йорке

Знаменитость приехала на показ Carolina Herrera. Мур выглядела великолепно в мини-платье с клетчатым узором и подходящей накидкой от бренда Carolina Herrera, дополнив образ нюдовыми остроносыми мюлями на каблуках, а в руках держала клатч в тон наряда.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Мур распустила свои длинные черные волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, а в ушах у нее сверкали золотые серьги-клипсы. Макияж в натуральных оттенках завершал образ звезды.

В своем Instagram Деми Мур показала свой образ на видео. Также актриса взяла с собой на показ собаку Пилаф, с которой практически не расстается. Ее Мур подарила ее дочь Талула.

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