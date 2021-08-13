В мини-платье и мюлях: Настя Каменских показала, чем занималась в отпуске

В мини-платье и мюлях: Настя Каменских показала, чем занималась в отпуске

Отпуск Насти Каменских подошел к своему завершению, о чем певица сообщила подписчикам в Instagram.

Уже завтра артистка выступит в Житомире, потом - в Одессе, и снова улетит в Турцию, так что поклонников еще непременно порадует пляжными фотографиями.

А пока Настя запостила еще несколько кадров с прогулки, которые сделал, вероятно, ее муж Потап в отпуске. Одета знаменитость в короткое молочно-белое платье на тонких бретельках и обута в пудрово-розовые мюли на каблуках. Талию на платье подчеркивает украшение в виде золотой цепи, а в руках Каменских держит миниатюрную белую сумку.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

На лице артистки широкая улыбка, кудрявые волосы распущены, а естественная красота подчеркнута легким макияжем. Подписчики хвалят певицу за красочные кадры, которыми Настя щедро с ними делится, и ждут встречи на концертах.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

В этот раз Настя с мужем отдыхали в Хорватии, много плавали на яхте, нежились на солнце, а вечерами прогуливались по красивым городским улочкам.

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Настя Каменских отдыхала в Хорватии (18 фото)

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