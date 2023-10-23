В мини-платье и на каблуках: Риз Уизерспун опять воспользовалась своим модным лайфхаком

Элегантным нарядом звезда подчеркнула стройные ноги.
Актриса Риз Уизерспун выглядела потрясающе, когда посетила благотворительное мероприятие своей продюсерской компании Hello Sunshine в Лос-Анджелесе. 47-летняя звезда и бизнесвумен продемонстрировала стильный и элегантный наряд нежно-голубого оттенка.
Ее ансамбль состоял из платья до колен и жакета-болеро с короткими рукавами и золотыми пуговицами. Дополнила наряд Риз лаконичными бежевыми слингбэками на высоких каблуках, несколькими украшениями и макияжем с розовым блеском и румянами.
Также актриса сделала новую прическу и отрезала небольшую челку.
Этот образ полностью соответствует стилю Риз, которая из-за небольшого роста в 156 сантиметров практически всегда надевает мини. Подчеркивая ноги и надевая высокие каблуки, актриса визуально делает себя выше.
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