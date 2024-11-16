В мини-платье и на платформах: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выступила с новой песней

33-летняя Скаут ЛаРю - дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса - появилась на публике в мини-платье белого цвета. Ее наряд-бюстье был полностью расшит бисером и бусинами-жемчужинами.

Скаут ЛаРю Уиллис / Фото: Getty Images

Свое гламурное платье она сочетала с черными сапогами на высокой платформе, простой прической и макияжем. Также Скаут надела несколько украшений и сделала маникюр красного цвета.

Появилась в таком наряде она в заведении City Winery в Нью-Йорке, где состоялся ее мини-концерт. Скаут - певица и презентовала публике новую песню Take Me и атмосферный клип на нее.

Напомним, что Скаут - одна из трех детей знаменитой пары. Также у Мур и Уиллиса есть дочери по имени Румер и Талула. Они очень близки с родителями и часто вместе бывают на мероприятиях и публикуют семейные фотографии в соцсетях. Во время премьеры фильма "Субстанция" дочери неоднократно поддерживали Деми и красной дорожке и выходили в ней к фотографам.

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