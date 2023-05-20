В мини-платье и на шпильках: 55-летняя экс-первая леди Франции Карла Бруни продемонстрировала стройные ноги в Каннах

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" (The Zone of Interest).

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Для своего появления на красной дорожке Карла выбрала короткое платье, состоявшее из серебряного корсета и серо-черной юбки с драпировкой и шлейфом. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги модели.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Обута Бруни была у босоножки цвета металлик на шпильках.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Аутфит Карла Бруни дополнила роскошными украшениями: на шее было бриллиантово-сапфировое колье, в ушах – бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – бриллиантовый браслет и кольцо с массивным сапфиром и мелкими бриллиантами.

Экс-первая леди сделала укладку с локонами и максимально естественный макияж.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Напомним, на показ этого же фильма пришла и Кейт Бланшетт. Актриса предстала в элегантном черно-белом платье от Louis Vuitton с поясом, плащом и разрезами.

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