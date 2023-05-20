В мини-платье и на шпильках: 55-летняя экс-первая леди Франции Карла Бруни продемонстрировала стройные ноги в Каннах

Бывшая первая леди Франции выглядела непревзойденно на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на показ фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" (The Zone of Interest).
Для своего появления на красной дорожке Карла выбрала короткое платье, состоявшее из серебряного корсета и серо-черной юбки с драпировкой и шлейфом. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги модели.
Обута Бруни была у босоножки цвета металлик на шпильках.
Аутфит Карла Бруни дополнила роскошными украшениями: на шее было бриллиантово-сапфировое колье, в ушах – бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – бриллиантовый браслет и кольцо с массивным сапфиром и мелкими бриллиантами.
Экс-первая леди сделала укладку с локонами и максимально естественный макияж.
Напомним, на показ этого же фильма пришла и Кейт Бланшетт. Актриса предстала в элегантном черно-белом платье от Louis Vuitton с поясом, плащом и разрезами.
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