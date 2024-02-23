В мини-платье и на шпильках: британская модель продемонстрировала стройные ноги на Неделе моды в Милане

46-летняя Алек Век выглядела эффектно на фэшн-шоу.
Британская модель африканского происхождения Алек Век продемонстрировала кокетливый образ на показе бренда Tom Ford, состоявшемся в рамках Миланской недели моды.
Она была одета в мини-платье светло-лавандового оттенка с американской проймой, прекрасно подчеркнувшей ее стройные ноги.
Наряд Алек скомбинировала с черными босоножками на шпильках с золотой фурнитурой и черной сумкой из крокодиловой кожи на золотой цепочке.
Век была с короткой стрижкой, массивными солнцезащитными очками и блеском на губах.
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