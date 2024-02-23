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В мини-платье и на шпильках: британская модель продемонстрировала стройные ноги на Неделе моды в Милане

В мини-платье и на шпильках: британская модель продемонстрировала стройные ноги на Неделе моды в Милане

В мини-платье и на шпильках: британская модель продемонстрировала стройные ноги на Неделе моды в Милане

Алек Век / Фото: Getty Images

46-летняя Алек Век выглядела эффектно на фэшн-шоу.

Британская модель африканского происхождения Алек Век продемонстрировала кокетливый образ на показе бренда Tom Ford, состоявшемся в рамках Миланской недели моды.

Она была одета в мини-платье светло-лавандового оттенка с американской проймой, прекрасно подчеркнувшей ее стройные ноги.

Алек Век / © Getty Images
Алек Век / Фото: Getty Images

Наряд Алек скомбинировала с черными босоножками на шпильках с золотой фурнитурой и черной сумкой из крокодиловой кожи на золотой цепочке.

Век была с короткой стрижкой, массивными солнцезащитными очками и блеском на губах.

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