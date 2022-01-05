В мини-платье и на шпильках: Джорджина Родригес подчеркнула беременный живот

Беременная Джорджина Родригес выбрала достаточно пикантный образ для новогодней ночи.

Новый 2022 год Родригес встречала в компании Криштиану Роналду и детей. Одета модель была в короткое платье, напоминавшее удлиненный блейзер, которое сочетала с белыми туфлями-лодочками на каблуках. Короткий наряд Джорджини подчеркивал ее уже заметный живот. Напомним, модель ждет двойню от своего бойфренда Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

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"Много здоровья, любви и света во всех домах. Спасибо всем, кто был частью моего 2021 года, и спасибо Богу за хороший год, который он нам подарил", - написала в подписи к фотографиям Джорджина.

На праздничном снимке, которым также поделилась манекенщица, она запечатлена в компании своей большой семьи, которая в новом году станет еще больше.

Джорджина Родригес с семьей / Instagram Джорджины Родригес

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