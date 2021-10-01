В мини-платье и на шпильках: Оля Цибульская в эффектном образе пришла на конкурс красоты

Артистка коротким нарядам подчеркнула стройные ноги.

Оля Цибульская посетила конкурс красоты "Мисс Львов", который состоялся в Оперном театре.

Для такого события певица выбрала эффектный образ, в котором она устроила небольшой фотосет на фоне театра и внутри на лестнице.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

На ней было чернаое мини-платье с флористической вышивкой, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги и фигуру.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Наряд звезда дополнила черными атласными объемными рукавами и туфлями с цветочными аппликациями на шпильках.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Волосы она красиво уложила и украсила прическу белыми цветами. Кстати, Оля признавалась ранее, что цветы в волосах являются обязательным аксессуаром ее аутфита.

Оля Цибульская / Instagram Оли Цибульськой

Вечерний макияж с акцентом на красной помаде завершил роскошный образ Цыбульской.

В посте Оля поделилась мыслями о конкурсах красоты:

"Конкурсы красоты: за или против? И почему? Я никогда не была на конкурсах красоты. Искренне думала, что не для меня. 90-60-90 были только цифрами из модельных глянцев. Бюст — тренд 2021: "не рос". И Белла Хадид никогда не была на меня похожа, а я на нее тоже. Я нравилась себе в зеркале, часто слышала комплименты, но не воспринимала их всерьез. Красивой себя чувствовала и чувствую. Дома и на сцене. Сегодня выпросила у Мисс корону. Примерить. Она тяжелая и давит в голову. Ты красивая, когда чувствуешь себя такой. И неважно, что думают другие".

Напомним, Цибульская на одном из мероприятий вышла на красную дорожку в нежном деловом луке. На ней была элегантная светлая блузка и бежевые широкие шорты с черным поясом.

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