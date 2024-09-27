В мини-платье и на шпильках: племянница Джулии Робертс в образе lady in red собралась на ивент

33-летняя Эмма Робертс во всем красном вышла в свет.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала племянница Джулии Робертс – Эмма Робертс. Девушка в образе lady in red шла на один из ивентов.
На ней было мини-платье от польского бренда Magda Butrym с длинными рукавами, драпировкой на юбке и накидкой, которая придала ее аутфиту нотку драматизма. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Эммы.
Лук она дополнила красными замшевыми туфлями на шпильках от Gianvito Rossi.
Робертс распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, уши украсила золотыми серьгами-клипсами, а на пальце красовалось кольцо с большим камнем.
Напомним, Эмма Робертс на гала-концерт Gala One в Сен-Тропе надела лаконичное черное платье от бренда Fendi с обнаженными плечами и рюшами с обеих сторон на юбке.
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