В мини-платье и на шпильках: Сара Мишель Геллар сходила на концерт Кайли Миноуг

Фотографиями и селфи с певицей актриса поделилась в своем Instagram.

46-летняя американская актриса и звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" – Сара Мишель Геллар – посетила концерт австралийской певицы Кайли Миноуг, прошедший в Лас-Вегасе.

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Для выхода в свет актриса выбрала лук, состоящий из золотого мини-платья, расшитого крупными пайетками, и золотых босоножках на высоких каблуках. Волосы Сара собрала в пучок и сделала макияж со смоки-айс и розовой помадой.

Успела актриса и сделать селфи с певицей, которая была в красном блестящем комбинезоне и сапогах с леопардовым принтом, с блестящими тенями и красной помадой.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

"Padam. Padam", - написала Геллар под фото, что является названием последнего хита Миноуг.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

Напомним, ранее Сара Мишель Геллар позировала под водой с осьминогом в руках.

Сара Мишель Геллар/instagram.com/sarahmgellar/

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