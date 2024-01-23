В мини-платье и на шпильках: Сара Мишель Геллар сходила на концерт Кайли Миноуг

Фотографиями и селфи с певицей актриса поделилась в своем Instagram.
46-летняя американская актриса и звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" – Сара Мишель Геллар – посетила концерт австралийской певицы Кайли Миноуг, прошедший в Лас-Вегасе.
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Для выхода в свет актриса выбрала лук, состоящий из золотого мини-платья, расшитого крупными пайетками, и золотых босоножках на высоких каблуках. Волосы Сара собрала в пучок и сделала макияж со смоки-айс и розовой помадой.
Успела актриса и сделать селфи с певицей, которая была в красном блестящем комбинезоне и сапогах с леопардовым принтом, с блестящими тенями и красной помадой.
"Padam. Padam", - написала Геллар под фото, что является названием последнего хита Миноуг.
Напомним, ранее Сара Мишель Геллар позировала под водой с осьминогом в руках.
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