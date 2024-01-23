В мини-платье и на шпильках: звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон продемонстрировала стройные ноги на шоу

34-летняя актриса в маленьком черном платье пришла на интервью к Джимми Фэллону.
Звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке.
В студии актриса появилась в черном обтягивающем мини-платье без бретелек от бренда Wardrobe NYC и черных капроновых колготах. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и ноги.
Аутфит Дакота дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках, кулоном-камешком на черном шнурке от Belperron и золотым кольцом в виде змеи.
Джонсон сделала красивую укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка и нюдовым маникюром.
Напомним, на 17-й ежегодный обед Фонда исследования депрессии Дакота Джонсон пришла в образе от Gucci. На ней был бежевый жакет оверсайз, белая рубашка и черные кожаные брюки.
Читайте также: