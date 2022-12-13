В мини-платье и на высоких каблуках: звезда сериала "Эмили в Париже" после интервью

Актрису Лили Коллинз сфотографировали в Нью-Йорке после интервью на шоу Good Morning America, где она рассказала о продолжении сериала "Эмили в Париже", в котором исполняет главную роль.

На девушке было мини-платье в мелкую клетку от бренда Fendi, которое она сочетала с жакетом из плотной ткани от этой же марки и черными колготками.

Дополнили этот образ туфли на высоких каблуках и платформах от Giuseppe Zanotti, а также мини-сумка от Cartier и серьгами-кольцами. Также она сделал яркий макияж.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Позже с этой же сумкой Лили сфотографировали на прогулке с мужем, когда они вышли за утренним кофе.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

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