ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье и питоновых туфлях: папарацци подловили дочь Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне

23-летняя модель, дочь Кейт Мосс в пикантном луке сходила на афтепати.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лила Мосс

Лила Мосс / © Getty Images

Лилу Мосс папарацци подловили, когда она приехала на вечеринку после фэшн-шоу бренда Burberry, которое состоялось в рамках Лондонской недели моды.

Модель вышла из машины в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги, и бежевом тренче с плетением и коричневым тканевым поясом-завязками.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Аутфит Лила дополнила питоновыми туфлями и черной сумочкой с золотой фурнитурой. У нее были распущенные волосы и нежный макияж на лице.

Напомним, Лила Мосс в кокетливом образе от Chrome Hearts сходила на вечеринку Vogue World в Chateau Marmont.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie