В мини-платье и питоновых туфлях: папарацци подловили дочь Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне

Лила Мосс / © Getty Images

Реклама

Лилу Мосс папарацци подловили, когда она приехала на вечеринку после фэшн-шоу бренда Burberry, которое состоялось в рамках Лондонской недели моды.

Модель вышла из машины в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги, и бежевом тренче с плетением и коричневым тканевым поясом-завязками.

Лила Мосс / © Getty Images

Аутфит Лила дополнила питоновыми туфлями и черной сумочкой с золотой фурнитурой. У нее были распущенные волосы и нежный макияж на лице.

Реклама

Напомним, Лила Мосс в кокетливом образе от Chrome Hearts сходила на вечеринку Vogue World в Chateau Marmont.