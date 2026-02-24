- Дата публикации
В мини-платье и питоновых туфлях: папарацци подловили дочь Кейт Мосс на Неделе моды в Лондоне
23-летняя модель, дочь Кейт Мосс в пикантном луке сходила на афтепати.
Лилу Мосс папарацци подловили, когда она приехала на вечеринку после фэшн-шоу бренда Burberry, которое состоялось в рамках Лондонской недели моды.
Модель вышла из машины в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги, и бежевом тренче с плетением и коричневым тканевым поясом-завязками.
Аутфит Лила дополнила питоновыми туфлями и черной сумочкой с золотой фурнитурой. У нее были распущенные волосы и нежный макияж на лице.
Напомним, Лила Мосс в кокетливом образе от Chrome Hearts сходила на вечеринку Vogue World в Chateau Marmont.