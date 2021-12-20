В мини-платье и полушубке: транс-звезда Никита Драгун в откровенном луке посетила вечеринку

В мини-платье и полушубке: транс-звезда Никита Драгун в откровенном луке посетила вечеринку

Папарацци запечатлели 25-летнюю знаменитость на улицах Лос-Анджелеса.

Американский трансгендер, YouTube-блогер и визажист Никита Драгун попала в объектив папарацци по дороге на вечеринку в Лос-Анджелесе.

Никита была одета в короткое платье с откровенной зоной декольте, сверху которого она надела черный полушубок из эко-меха.

Никита Драгун / Getty Images

Свой образ она дополнила голубыми туфлями с металлическими деталями и голубой миниатюрной сумочкой.

Волосы Драгун распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила шею золотой цепочкой.

Ранее мы видели Никиту в более провокационных луках. Она обожает привлекать к себе внимание откровенными нарядами и яркими макияжами.

Никита Драгун / Getty Images

Никита Драгун / Getty Images