В мини-платье и полушубке: транс-звезда Никита Драгун в откровенном луке посетила вечеринку

Папарацци запечатлели 25-летнюю знаменитость на улицах Лос-Анджелеса.
Американский трансгендер, YouTube-блогер и визажист Никита Драгун попала в объектив папарацци по дороге на вечеринку в Лос-Анджелесе.
Никита была одета в короткое платье с откровенной зоной декольте, сверху которого она надела черный полушубок из эко-меха.
Свой образ она дополнила голубыми туфлями с металлическими деталями и голубой миниатюрной сумочкой.
Волосы Драгун распустила, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила шею золотой цепочкой.
Ранее мы видели Никиту в более провокационных луках. Она обожает привлекать к себе внимание откровенными нарядами и яркими макияжами.