В мини-платье и прозрачном бюстгальтере: Натали Портман надела "платье мести" на шоу

Натали Портман подтвердила разрыв с мужем Бенджамином Мильпье, которого уличила в измене и демонстрирует теперь на публике и на красных дорожках эффектные образы, на которые невозможно не обратить внимание.

На съемки шоу Jimmy Kimmel Live Натали приехала в черном мини-платье с прозрачным черным бюстгальтером под лифом без бретелек и дополнила его босоножками на высоких шпильках. Она распустила каштановые волосы и сделала насыщенный макияж накрасив губы алой помадой. А сделала маникюр и педикюр красного цвета.

Натали Портман / Фото: Getty Images

После шоу актриса подошла к поклонникам, которые ждали ее возле выхода из студии с плакатами в руках и дала несколько автографов.

А недавно на церемонии Governors Awards Натали Портман появилась в образе роковой женщины, впечатлив выбором сексуального черного платья.

Читайте также: