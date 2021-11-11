В мини-платье и пуховике: Рита Ора на презентации в Лондоне

30-летняя певица Рита Ора посетила светское мероприятие в Лондоне.

Девушка присутствовала вчера, 10 ноября, на презентации Canada Goose Footwear в Victoria House. На мероприятии Ора появилась в белой объемной куртке от этого же бренда, которую сочетала с черным мини-платьем и фиолетовыми туфлями-лодочками на каблуках и с красивыми блестящими пряжками. В руках у Риты был маленький клатч с россыпью камней. Также певица сделала насыщенный макияж, надела серьги-висюльки из жемчуга, а волосы зачесала и собрала в пучок сзади.

Рита Ора / Getty Images

Уже в этом месяце Рита Ора отпразднует свое 31-летие. 26 ноября у певицы день рождения. Интересно, устроит ли артистка какую-то вечеринку по этому поводу. Возможно, ее возлюбленный Тайка Вайтити организуем для любимой праздник.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Getty Images

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