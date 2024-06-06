В мини-платье и с бойфрендом: Ким Кэтролл пришла на модный показ в Нью-Йорке

Известная актриса выглядела очень стильно, а мини-платье подчеркнула стройные ноги.
В Нью-Йорке состоялся показ бренда Alexander Wang, а гостьей шоу стала звезда "Секса в большом городе" - 67-летняя актриса Ким Кэттролл. На это мероприятие женщина пришла в компании своего давнего бойфренда Рассела Томаса. Пара оделась во все черное.
На Ким было короткое платье-жакет, которое она носила в сочетании с капроновыми колготками, босоножками и сумкой. Волосы актриса распустила, сделала макияж, а единственными ярким пятном в ее луке был красный лак на ногтях. Рассел же выбрала свободный костюм, который надел в сочетании с рубашкой и туфлями.
Пара позировала перед камерами обнявшись и улыбаясь. Они вместе появляется крайне редко, но Ким не скрывает эти отношения.
Напомним, что сейчас в Нью-Йорке началась работа над третьим сезоном сериала "И просто так…", который стал сиквелом "Секса в большом городе", но Ким в этом проекте не задействована. После многих обсуждений и длительных переговоров команде проекта в 2023 году удалось уговорить актрису вернуться к своей роли Саманты Джонс и она появилась во в конце второго сезона в коротком эпизоде и произнесла всего 20 фраз. В эфире она пробыла только 60 секунд, за которые получила гонорар в размере 1 миллиона долларов.
Вероятно, это было одно из самых дорогих камео в истории сериалов, поскольку каждая фраза актрисы обошлась создателям шоу в 50 тысяч долларов.
Бренд Alexander Wang тоже недавно оказался в центре внимания. Перед этим показов компания выпустила рекламу в которой сняла двойников известных женщин: Бейонсе, Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и Арианы Гранде.
Читайте также:
- В мини с огромными плечами и пайетками: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл на мероприятии
- Вау, какая: звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл пришла в эффектном наряде на показ Balmain
- "Голые платья" фотосессии без белья и темные волосы: какой была Ким Кэттролл до "Секса в большом городе"