В мини-платье и с девушками в тигровых костюмах: Екатерина Бужинская зажгла в веселой компании

В мини-платье и с девушками в тигровых костюмах: Екатерина Бужинская зажгла в веселой компании

Певица порадовала фанов положительным видео.

Екатерина Бужинская поздравила своих подписчиков в Instagram с Новым годом веселым видео.

На нем певица появляется в компании сексуальных девушек в тигровых костюмах. Они зажигательно танцуют на камеру.

Сама же артистка предстала в кокетливом черном мини-платье с перьями на плечах и подоле, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она дополнила черными замшевыми ботфортами на высоких шпильках.

Платье также имело пикантное декольте. Аутфит Катя дополнила укладкой с локонами, нежным макияжем и длинными серьгами.

"Желаем классного настроения в Новом году! Тигрики, вперед", — пожелала звезда.

Бужинская порадовала поклонников также новогодним образом. Она танцевала на фоне елки в эффектном золотом платье по фигуре и с роскошными украшениями на голове и шее.

"Наш творческий коллектив ворвался в Новый Год с песнями, танцами, концертами и сегодня мы снова ждем встречи с любимым зрителем. Хочу поздравить всех моих подписчиков с Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами. Новогодней радости и непредсказуемого чуда, волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый 2022 подарит светлую надежду и большие силы, исполнит все добрые желания и принесет счастье в ваш дом. С любовью, ваша Екатерина Бужинская", — пожелала певица.

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