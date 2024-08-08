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В мини-платье и с дорогой сумкой: топ-модель Жасмин Тукс сходила на Олимпиаду в Париже

В мини-платье и с дорогой сумкой: топ-модель Жасмин Тукс сходила на Олимпиаду в Париже

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Летние Олимпийские игры собирают на своих соревнованиях все больше селебрити со всего мира.

33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – посетила несколько соревнований в рамках летних Олимпийских игр-2024, которые проходят в Париже.

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Она побывала на соревнованиях по волейболу. На трибунах модель была запечатлена в черном мини-платье от Reformation, с молочной сумкой Birkin от Hermès из крокодиловой кожи, в туфлях от Loro Piana и полосатом жакете Veronica Beard. Свой стильный образ Жасмин дополнила золотыми серьгами и браслетами, помолвочным кольцом с крупным бриллиантом, а также солнцезащитными очками.

© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс
© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

Компанию ей составил муж - Хуан Давид Борреро, сын эквадорского вице-президента Альфредо Борреро. Они не только посмотрели соревнования, но и погуляли по Парижу. Тукс не могла не сделать фото напротив Эйфеловой башни.

Жасмин Тукс с мужем / © Instagram Жасмин Тукс
Жасмин Тукс с мужем / Фото: Instagram Жасмин Тукс
© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс
© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

Напомним, ранее красивая Жасмин Тукс сходила на званый ужин. Она отправилась в Италию, где стала гостьей званого ужина, организованного брендом Tom Ford в честь презентации нового аромата. 

© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

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