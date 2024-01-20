В мини-платье и с дыркой на колготах: с Эшли Робертс произошел конфуз по дороге с работы

Папарацци подловили Эшли Робертс, когда она вышла из офиса в Лондоне, где ведет утреннее шоу в студии Heart Breakfast Radio Studios.

Ведущая, как всегда, тщательно подобрала для своего выхода стильный образ. На ней было трикотажное черное мини-платье в рубчик и черная кожанка. На плечи Робертс накинула теплое черное пальто. Обута она была в черные кожаные сапоги на стойких каблуках.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

И все было бы идеально, если бы не капроновые колготки, которые подвели Эшли. Они порвались и ведущая засветила большую дыру со стрелками на внутренней части бедра. Но это совсем не смущало знаменитость, она смело шла и улыбалась фотографам.

У Робертс была прическа, собранная сзади, черные очки на лице и черная сумка из крокодиловой кожи в руках.

Напомним, ранее Эшли Робертс продемонстрировала классический лук в стиле Barbiecore.

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