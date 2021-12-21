В мини-платье и с экстравагантным украшением: Джамала поздравила всех с наступающим Новым годом

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеоприветствия.
Джамала записала для читателей ТСН.ua видеопоздравления с Новым годом.
Артистка исполнила отрывок из своей новой новогодней песни "Новий рік з тобою".
Затем она пожелала поклонникам исполнения желаний.
"Поздравляю вас с Новым годом! Пусть все-все, что задумали себе, сбудется! Ваша Джа", — добавила певица.
На видео Джамала продемонстрировала эффектный вечерний образ. На ней было черное мини-платье с большим бантом спереди и со шнуровкой сзади, а также колготы в сетку и замшевые ботильоны на высокой платформе и каблуке.
Главным акцентом в ее аутфите было интересное золотое украшение с широкой цепью на шее. Волнистые волосы и вечерний макияж завершили лук Джамалы.
Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин и группа KADNAY .