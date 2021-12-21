В мини-платье и с экстравагантным украшением: Джамала поздравила всех с наступающим Новым годом

В мини-платье и с экстравагантным украшением: Джамала поздравила всех с наступающим Новым годом

Редакция Леди.ТСН.ua продолжает публиковать новогодние звездные видеоприветствия.

Джамала записала для читателей ТСН.ua видеопоздравления с Новым годом.

Артистка исполнила отрывок из своей новой новогодней песни "Новий рік з тобою".

Затем она пожелала поклонникам исполнения желаний.

"Поздравляю вас с Новым годом! Пусть все-все, что задумали себе, сбудется! Ваша Джа", — добавила певица.

Джамала поздравила читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

На видео Джамала продемонстрировала эффектный вечерний образ. На ней было черное мини-платье с большим бантом спереди и со шнуровкой сзади, а также колготы в сетку и замшевые ботильоны на высокой платформе и каблуке.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

Главным акцентом в ее аутфите было интересное золотое украшение с широкой цепью на шее. Волнистые волосы и вечерний макияж завершили лук Джамалы.

Джамала

Напомним, новогоднее видеопоздравление записали также Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин и группа KADNAY .