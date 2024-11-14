В мини-платье и с красивой укладкой: девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет

26-летняя итальянская модель Виттория Черетти сходила на какую-то вечеринку, а свой красивый вечерний образ продемонстрировала в Instagram.

(листайте фото вправо)

Модель позировала в винтажном черном мини-платье от Gucci с верхом из искусственного меха, которое дополнила изящным колье с прозрачными камнями и укладкой с красивыми локонами и объемом у корней. На лице Виттории был естественный макияж.

instagram.com/vittoria

Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги модели.

Отметим, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.

Ранее, напомним, стало известно, что Виттория Черетти завела собаку. Она вышла на прогулку и показала фото домашнего любимца.

Читайте также: