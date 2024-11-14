В мини-платье и с красивой укладкой: девушка Леонардо Ди Каприо вышла в свет

Модель продемонстрировала элегантный вечерний образ.
26-летняя итальянская модель Виттория Черетти сходила на какую-то вечеринку, а свой красивый вечерний образ продемонстрировала в Instagram.
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Модель позировала в винтажном черном мини-платье от Gucci с верхом из искусственного меха, которое дополнила изящным колье с прозрачными камнями и укладкой с красивыми локонами и объемом у корней. На лице Виттории был естественный макияж.
Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги модели.
Отметим, Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.
Ранее, напомним, стало известно, что Виттория Черетти завела собаку. Она вышла на прогулку и показала фото домашнего любимца.
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