В мини-платье и с красивым макияжем: Жизель Оливейра показала эффектный образ

В мини-платье и с красивым макияжем: Жизель Оливейра показала эффектный образ

Девушка похвасталась вечерним аутфитом.

Бразильская красотка Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новыми кадрами в вечернем наряде. Она позировала на диване в черном очень коротком сетчатом платье с длинными рукавами от бренда LaQuan Smith.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Свой эффектный наряд она сочетала с двухцветными сапогами от Marine Serre на высоком каблуке с монограммой и лаконичными золотыми украшениями, одним из которых была цепочка с буквой G. Этот образ Жизель дополнила насыщенным макияжем глаз, а вот губа накрасила блеском.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Напомним, ранее 28-летняя бразильская модель позировала на фото в коротком бордовом топе без бретелек от Hanne Bloch, который сочетала с синими брюками от французского бренда Marine Serre и небольшой синей сумкой от Hermes.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

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Образы Жизель Оливейры (16 фото)

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