В мини-платье и с красивым макияжем: Жизель Оливейра показала эффектный образ

Девушка похвасталась вечерним аутфитом.
Бразильская красотка Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новыми кадрами в вечернем наряде. Она позировала на диване в черном очень коротком сетчатом платье с длинными рукавами от бренда LaQuan Smith.
Свой эффектный наряд она сочетала с двухцветными сапогами от Marine Serre на высоком каблуке с монограммой и лаконичными золотыми украшениями, одним из которых была цепочка с буквой G. Этот образ Жизель дополнила насыщенным макияжем глаз, а вот губа накрасила блеском.
Напомним, ранее 28-летняя бразильская модель позировала на фото в коротком бордовом топе без бретелек от Hanne Bloch, который сочетала с синими брюками от французского бренда Marine Serre и небольшой синей сумкой от Hermes.
Читайте также: В топе без бретелек и с сумкой Hermes: Жизель Оливейра похвасталась летним образом