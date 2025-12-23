В мини-платье и с красной помадой: Анна Добрыднева в кокетливом образе празднует день рождения

Анна Добрыднева / © Instagram Анны Добрыдневой

Реклама

Сегодня, 23 декабря, Анна Добрыднева празднует свой день рождения. По этому поводу артистка опубликовала в Instagram красивое фото, на котором она позировала возле нарядной елки и чемоданов.

Анна Добрыднева / © Instagram Анны Добрыдневой

Анна продемонстрировала кокетливый аутфит. На ней было черное асимметричное мини-платье, которое на одном плече было украшено перьями, и черные ботфорты. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с черными стрелками и красной помадой, а также французский маникюр с акцентным розовым. Уши звезда украсила длинными черными серьгами-кисточками.

"День Рождения! Спасибо всем, кто любит меня и верит в меня! Я могу все! И даже больше!", - подписала фотографию Анна.

Реклама

Напомним, Анна Добрыднева в черной шляпе и корсете с молнией посетила премьеру фильма "Аватар: Огонь и Пепел" в Киеве.