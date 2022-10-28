В мини-платье и с крыльями: модель plus-size Эшли Грэм появилась в образе ангела

Бруклин Бекхэм и его супруга Никола Пельтц организовали в Лос-Анджелесе костюмированную вечеринку в преддверии Хэллоуина. Одной из гостей мероприятия стала модель plus-size Эшли Грэм.

Звезда попала под прицел папарацци, когда вышла из машины и направлялась в ночной клуб, где проходило мероприятие.

На Эшли было мини-платье А-силуэта от бренда Miaou, изготовленное из смеси переработанного полиэстера, украшали наряд квадратное декольте и графический принт. А вот оригинальности образу добавили ангельские крылья, белые босоножки и сумка, яркий макияж со стрелками, а также прическа в виде двух пучков, украшенных пластмассовыми заколками-бабочками.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Сами же виновники торжества Бруклин и Никола нарядились главными героями фильма 1996 года "Ромео + Джульетта".

Эшли Грэм, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Instagram Эшли Грэм

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