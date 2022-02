Алина Ляшук в красивом образе снялась в фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – показала в Instagram новые черно-белые снимки из фотосессии.

Перед объективом фотокамеры красавица предстала в мини-платье с одним рукавом от украинского бренда Olya Mak. Алина соблазнительно позировала на стуле.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Ляшук дополнила свой аутфит красивой прической с локонами и макияжем со стрелками.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

"Hello from the 90'th", – подписала фото девушка.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

