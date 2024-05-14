В мини-платье и с новой прической: Миа Риган сходила на шоу Gucci

21-летняя Миа Риган побывала на показе Gucci Cruise 2025, который прошел в галерее Tate Modern в Лондоне.

Модель позировала перед камерами фотографов в миниатюрном коричневом платье, расшитом камнями на бретельках, от Gucci и с откровенным декольте. К образу подобрала черные туфли-слингбэки на каблуках и черную сумку, которую держала в руках.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Миа нарастила длинные белые волосы, собрав их в низкий хвост, сделала выразительный макияж, подчеркнув глаза и губы, надела серьги-висюльки, несколько браслетов на запястья и кольца, а также сделала цветной маникюр.

В Instagram Риган поделилась еще одним фото своего образа, когда сделала селфи в огромном зеркале в полный рост.

Миа Риган / Фото: Instagram Мии Риган

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