В мини-платье и с новой укладкой: Дженнифер Энистон блистала на церемонии

Несколько дней назад в Санта-Монике состоялась церемония People's Choice Awards.
Дженнифер Энистон, отпраздновавшая в этом месяце 55-летие, стала одной из гостей церемонии.
Она вышла на сцену, чтобы вручить награду своему коллеге Адаму Сэндлеру в номинации "Народная икона". Для светского мероприятия звезда выбрала маленькое черное асимметричное платье без бретелек и дополнила образ тонким золотым колье на шее.
Также у Энистон на запястье был золотой браслет, ногти она накрасила темно-красным лаком и надела кольцо с камнями. У актрисы был легкий вечерний макияж, в котором она подчеркнула немного глаза и блеском накрасила губы, а также она сделала укладку. Кажется, ее стилист по волосам Крис Макмиллан постарался и сделал Дженнифер еще более короткую стрижку, которая ее очень освежает.
Напомним, ранее мы показывали, как Энистон готовилась к церемонии и публиковала в Instagram фото из своего дома, где собралась вся ее команда.
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