Шоу-бизнес
167
В мини-платье и с новым цветом волос: Кристен Стюарт представила фильм на Лондонском кинофестивале

Актриса и режиссер Кристен Стюарт приехала на Лондонский кинофестиваль, где представит свой дебютный фильм.

Ольга Кузьменко
Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Associated Press

35-летняя знаменитость позировала на дорожке перед премьерным показом фильма «Хронология воды» в рамках Лондонского кинофестиваля в британской столице. Это режиссерский дебют Кристен Стюарт, главную роль в нем играет Имоджен Путс.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

В основе сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.

Перед камерами фотографов Кристен появилась в миниатюрном белом платье с черной окантовкой от Chanel и черных туфлях с открытой пяткой на каблуках. Из украшений на Стюарт было две цепи на шее, одна из которых была з замком. Также звезда сделала новую прическу, она перекрасила волосы из блонда в теплый шоколадный оттенок и сделала легкую волнистую укладку. А в макияже отдала предпочтение натуральным оттенкам.

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Associated Press

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Associated Press

На дорожке вместе с Кристен появилась и главная героиня — актриса Имоджен Путс, она была в бархатном платье цвета баклажан, а волосы собрала в высокую прическу. Девушки обнимались перед камерами собравшихся фотографов.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт / © Associated Press

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Associated Press

Кристен Стюарт и Имоджен Путс / © Associated Press

