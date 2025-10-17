В мини-платье и с новым цветом волос: Кристен Стюарт представила фильм на Лондонском кинофестивале

Кристен Стюарт / © Associated Press

35-летняя знаменитость позировала на дорожке перед премьерным показом фильма «Хронология воды» в рамках Лондонского кинофестиваля в британской столице. Это режиссерский дебют Кристен Стюарт, главную роль в нем играет Имоджен Путс.

В основе сценария стали воспоминания писательницы Лидии Юкнавич, в которой она описывает свои детство и юность, борьбу с наркотической и алкогольной зависимостями.

Перед камерами фотографов Кристен появилась в миниатюрном белом платье с черной окантовкой от Chanel и черных туфлях с открытой пяткой на каблуках. Из украшений на Стюарт было две цепи на шее, одна из которых была з замком. Также звезда сделала новую прическу, она перекрасила волосы из блонда в теплый шоколадный оттенок и сделала легкую волнистую укладку. А в макияже отдала предпочтение натуральным оттенкам.

На дорожке вместе с Кристен появилась и главная героиня — актриса Имоджен Путс, она была в бархатном платье цвета баклажан, а волосы собрала в высокую прическу. Девушки обнимались перед камерами собравшихся фотографов.

