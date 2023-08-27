В мини-платье и с оранжевым клатчем: Хейли Бибер с подругами сходила потусить

Хейли Бибер с подругами сходила на вечеринку в Лос-Анджелесе.

26-летняя супруга Джастина Бибера выглядела эффектно в белом мини-платье на широких бретельках с оранжево-желтыми кругами, в тон ему подобрала сумку оранжевого цвета из кожи и белые мюли на каблуках.

У Хейли были распущены волосы, на лице у девушки был легкий макияж, в ушах крупные золотые серьги, а на шее цепочка с буквой "B". Также она сделала красный маникюр и педикюр и надела цепочку с камнями на ногу.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

На вечеринку модель отправилась с подругами – Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Кендалл надела двухцветное обтягивающее платье-майку и белые мюли на невысоких каблуках. Волосы ее были распущены, а в руках она несла белый кожаный клатч.

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Джиджи Хадид была в черном кроп-топе на бретельках с принтом рыбок и синих прямых джинсах, а обута в лаковые туфли-лоферы. Модель распустила и накрутила тонкими кудрями свои длинные белые волосы.

Напомним, недавно Хейли Бибер показывала, как наслаждалась отдыхом с подругами на яхте.

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