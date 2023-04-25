В мини-платье и с отросшим маникюром: Систин Сталлоне блистала на красной дорожке

Дочь Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин – Систин – посетила 26-й ежегодный гала-концерт Celebrating Excellence & Sisterhood Gala в Готэм-холле, в Нью-Йорке.

24-летняя актриса и модель вышла на красную дорожку в миниатюрном черно-белом платье, подобрав к наряду черные босоножки на каблуках и овальную сумку на короткой ручке.

Систин Сталлоне / Фото: Getty Images

Систин распустила и красиво уложила свои роскошные длинные волосы, сделала вечерний макияж с пышными ресницами, румянами и блеском, подчеркивающим ее пухлые губы, а также надела несколько серег-колец.

Ее маникюр был выполнен в светлом оттенке, хотя уже отрос и требовал явной замены. На пальцах у Систин сверкало несколько разных колец.

Маникюр Систин Сталлоне / Фото: Getty Images

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