В мини-платье и с пышной шевелюрой: Тина Кунаки на Неделе моды в Милане

В мини-платье и с пышной шевелюрой: Тина Кунаки на Неделе моды в Милане

Модель стала гостью на показе новой коллекции Missoni.

В Милане продолжается неделя моды, на которую съехались звезды и модницы со всего мира, чтобы посмотреть главные новинки от знаменитых дизайнеров. В пятницу, 24 сентября, прошла презентация новой коллекции бренда Missoni, а гостьей показа стала французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки.

Девушка появилась в пестром мини-платье с длинными рукавами, которое сочетала с оригинальными босоножками-гладиаторами, которые украшал фигурный каблук и стразы. Свои роскошные кудрявые волосы модель просто распустила.

Тина Кунаки / Getty Images

Интересно, что показ, который посетила Кунаки стал дебютным для нового креативного директора бренда Missoni - дизайнера Альберто Калири. Но в модном бизнесе Альберто совсем не новичок, ведь работал в компании Missoni около 15 лет, только на другой посаде.

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