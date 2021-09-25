В мини-платье и с пышной шевелюрой: Тина Кунаки на Неделе моды в Милане

Модель стала гостью на показе новой коллекции Missoni.
В Милане продолжается неделя моды, на которую съехались звезды и модницы со всего мира, чтобы посмотреть главные новинки от знаменитых дизайнеров. В пятницу, 24 сентября, прошла презентация новой коллекции бренда Missoni, а гостьей показа стала французская модель и жена Венсана Касселя Тина Кунаки.
Девушка появилась в пестром мини-платье с длинными рукавами, которое сочетала с оригинальными босоножками-гладиаторами, которые украшал фигурный каблук и стразы. Свои роскошные кудрявые волосы модель просто распустила.
Интересно, что показ, который посетила Кунаки стал дебютным для нового креативного директора бренда Missoni - дизайнера Альберто Калири. Но в модном бизнесе Альберто совсем не новичок, ведь работал в компании Missoni около 15 лет, только на другой посаде.
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