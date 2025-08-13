В мини-платье и с сумкой Chanel: Джессика Альба прогуливалась за руку с коллегой по улицам Нью-Йорка

Джессика Альба и Элизабет Мэтис / © Getty Images

Реклама

Она выходила из какого-то заведения вместе с Элизабет Мэтис. Женщины являются ведущими реалити-шоу Honest Renovations. Они шли и держались за руки в районе Трайбека в Нью-Йорке.

Альба была одета в черное мини-платье без бретелек, черные колготы, а в руках несла красную маленькую сумку от Chanel. Ее волосы были распущены и уложены красивыми локонами, которые ниспадали на плечи, а на лице был выразительный макияж со стрелками на веках. Также Джессика дополнила образ несколькими золотыми украшениями на шее и большими серьгами-кольцами в ушах.

Джессика Альба и Элизабет Мэтис / © Getty Images

А ее коллега Лиззи Мэтис была одета в белый трикотажный топ, синие широкие брюки со стрелками, на плечи набросила джемпер и обула пудровые балетки с заклепками, а в руках несла маленькую кофейную сумку и телефон. Лиззи распустила волосы, надела серьги-кольца и тонкий браслет на запястье, а также сделала макияж.

Реклама

Напомним, днем ранее Джессику Альбу также фотографировали в Нью-Йорке, но в другмо образе.