В мини-платье и с золотым тортом: топ-модель Изабель Гулар показала, как отпраздновала 40-летие

23 октября звезда отмечала свой юбилей.
Бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – опубликовала в своем Instagram серию фото и видео, на которых было запечатлено празднование ее юбилея.
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Друзья модели и ее возлюбленный - 33-летний немецкий футболист Кевин Трапп – устроили ей сюрприз и организовали вечеринку с декором и многочисленными воздушными шарами в золотом цвете. Даже трехъярусный торт был покрыт золотом.
Для празднования Изабель надела белое полупрозрачное мини-платье от бразильского бренда ЅOL ΒRΛΝD, которое она дополнила босоножками на каблуках и золотыми браслетами на обеих руках. Волосы модель накрутила крупными волнами, а на лице сделала натуральный макияж.
"Я так благодарна и так люблю своего жениха и своих лучших друзей! Какой незабываемый сюрприз был вчера вечером! Спасибо каждому из вас за поздравительные сообщения в день рождения! Я почувствовала такую большую любовь!" – написала Гулар под фото.
Напомним, ранее топ-модель Изабель Гулар подчеркнула ноги короткой юбкой. Она стала звездой новой промокампании бренда джинсовой одежды и позировала на пляже в разных луках из денима.
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