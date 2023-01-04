В мини-платье и с зонтом: радиоведущую Эшли Робертс сфотографировали в Лондоне

Выглядела Эшли очень счастливой, вероятно, была рада вернуться на работу после мини-отпуска.

41-летняя танцовщица, певица и радиоведущая попала под прицел фотографов в Лондоне, когда вышла из офиса в центре города. Эшли Робертс является ведущей утреннего шоу на радио, поэтому регулярно становится целью фотографов.

Вчера, 3 января, звезду впервые в этом году сфотографировали после зимних праздников. Эшли была одета в милое мини-платье c абстрактным принтом от ROTATE, главной фишкой которого были очень пышные рукава в стиле 80-х годов.

Образ девушка дополнила черными капроновыми колготками, сапогами на каблуках и солнцезащитными очками. Поскольку в Лондоне вчера был сильный дождь, Эшли в руках держала еще и зонт.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

К слову, коллега Эшли по студии, 51-летняя британская ведущая Амада Холден, провела праздники на островах. На днях она поделилась снимками с отдыха, на которых продемонстрировала роскошную фигуру в бикини.

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