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- Шоу-бизнес
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В мини-платье и сапогах на экстремально высоких платформах: звезда соцсетей на показе бренда Marc Jacobs
Оливия Понтон коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.
Звезда соцсетей и модель Оливия Понтон посетила показ бренда Marc Jacobs, состоявшегося в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Там девушка появилась в черном коротком платье без бретелек, украшенном круглыми деталями цвета металлик. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Оливии.
Аутфит Понтон дополнила черными кожаными сапогами на экстремально высоких платформах и каблуках. Модель сделала небрежную укладку, макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила запястье серебряными часами-змейкой.