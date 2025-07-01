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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
601
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье и сапогах на экстремально высоких платформах: звезда соцсетей на показе бренда Marc Jacobs

Оливия Понтон коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Понтон

Оливия Понтон / © Getty Images

Звезда соцсетей и модель Оливия Понтон посетила показ бренда Marc Jacobs, состоявшегося в Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Там девушка появилась в черном коротком платье без бретелек, украшенном круглыми деталями цвета металлик. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Оливии.

Оливия Понтон / © Getty Images

Оливия Понтон / © Getty Images

Аутфит Понтон дополнила черными кожаными сапогами на экстремально высоких платформах и каблуках. Модель сделала небрежную укладку, макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила запястье серебряными часами-змейкой.

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Дата публикации
Количество просмотров
601
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