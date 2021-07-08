В мини-платье и серьгах с изумрудами: Белла Хадид на вечеринке в Каннах

В мини-платье и серьгах с изумрудами: Белла Хадид на вечеринке в Каннах

Американская модель Белла Хадид тоже приехала на Лазурное побережье.

Несколько дней назад 24-летняя модель посещала премьеру фильма "Аннетт", с которого стартовал Каннский кинофестиваль и блистала на красной дорожке в черно-белом платье со шлейфом из кутюрной коллекции 2002 года Jean Paul Gaultier. Спереди наряд состоял из лифа и шифоновой американской проймы, а сзади был длинный шифоновый шлейф-хвост.

Белла Хадид / Associated Press

Также читайте Опять надела пикантный наряд: Белла Хадид прогулялась по Парижу

Вчера знаменитость посетила ужин, организованный ювелирный брендом Chopard в рамках Каннского кинофестиваля. Белла вышла на дорожку в черном коротком платье на тонких бретельках, с открытой спиной и длинными перчатками-чулками. Спереди наряд был декорирован белой пушистой накидкой. Аутфит звезда дополнила черными остроносыми лодочками на каблуках и с застежками-цепочками, сделала гладкую прическу и собрала волосы в хвост и надела массивные серьги с бриллиантами и изумрудами. На пальце модели также сверкало кольцо с огромным камнем.

Белла Хадид / Getty Images

Белла Хадид / Getty Images

В Канны Белла приехала из Парижа, где принимала участие в нескольких показах на Неделе моды и посетила вечеринку, посвященную открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum в Fondation Louis Vuitton.

Белла Хадид / Getty Images

Белла Хадид / Getty Images

Читайте также: Все новости о 74-ом Каннском кинофестивале

74-й Каннский кинофестиваль: второй день (15 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку