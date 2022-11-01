В мини-платье и шахматных колготах: Екатерина Кухар похвасталась стройными ногами

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram красивый снимок из новой фотосессии. Балерина предстала в образе total black.

На ней было очень короткое платье с пышными рукавами и пикантным декольте. Его Катя скомбинировала с колготами с шахматным принтом. Свой лук она дополнила собранным хвостом и выпущенными спереди прядями, а также нежным макияжем.

Екатерина Кухар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Кухар грациозно позировала фотографу и продемонстрировала свои стройные ноги.

"Но глаза слепые… Надо смотреть сердцем", - подписала балерина фотографию.

Напомним, Екатерина вместе с мужем Александром Стояновым поделилась своими воспоминаниями о начале войны для книги Андрея Мероника "24.02". Это дневник войны, в котором собраны откровенные истории и воспоминания предпринимателей, врачей, блоггеров и артистов. В книгу также вошли откровения Даши Астафьевой, Tayanna, Roxolana, Дарии Ковтун и Евгения Хмары и других.

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