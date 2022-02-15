В мини-платье и шубе: Эльза Хоск приехала на Неделю моды в Нью-Йорк

В мини-платье и шубе: Эльза Хоск приехала на Неделю моды в Нью-Йорк

33-летняя шведская модель попала под прицел фотографов.

Модель приехала из Лос-Анджелеса, где постоянно теперь проживает вместе со своей семьей – бойфрендом Томом Дейли и дочерью Тууликки.

На улицах Нью-Йорка Эльзу запечатлели фотографы, когда модель направлялась на показ Coach's в рамках Недели моды. Хоск была в шубе из искусственного меха, под которую надела короткое платье с принтом и обула высокие зимние ботинки нежно-розового цвета, дополнив лук розовой сумкой Coach телесного цвета.

Эльза Хоск / Getty Images

Золотистые волосы Эльзы развевались на ветру, а в макияже модель сделала акцент на нюдовых оттенках. В своем Instagram Хоск опубликовала несколько фото из Нью-Йорка и написала:

"Я так рада быть в Нью-Йорке с моей семьей @coach, мне понравилось сегодняшнее шоу!"

(листайте фото вправо)

Читайте также: