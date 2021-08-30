В мини-платье и тиаре: Лени Клум сфотографировали по пути на показ Dolce & Gabbana

В мини-платье и тиаре: Лени Клум сфотографировали по пути на показ Dolce & Gabbana

17-летняя дочь Хайди Клум уверенно делает шаги к своей модельной карьере.

Вчера Лени Клум была сфотографирована на лодке в Венеции, когда прибывала на показ Dolce & Gabbana Alta Moda. Девушка была одета в короткое платье цвета морской волны с пышной юбкой и корсетом. На шее у Лени было массивное украшение из камней, а в ушах – серьги-висюльки, которые также были из камней. На голове у модели была тиара.

Лени сделала макияж со стрелками на веках, накрасила ногти голубым лаком, а пухлые губы подчеркнула нюдовой помадой.

Лени Клум / Getty Images

Лени Клум привыкла блистать перед камерами фотографов, ведь часто посещала различные шоу с участием своей мамы Хайди. 48-летняя манекенщица также приехала в Италию и произвела фурор, появившись на публике в обтягивающем серебристом платье.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Лени Клум сфотографировали во время репетиции шоу, она дефилировала по подиуму в черном блейзере и на каблуках.

Лени Клум / Getty Images

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