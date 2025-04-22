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- Шоу-бизнес
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В мини-платье и туфлях на каблуках: беременная Оливия Калпо отпраздновала Пасху
Девушка, как всегда, выбрала наряд, который подчеркнул ее интересное положение.
32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — опубликовала в Instagram несколько кадров с празднования Пасхи. Для такого события она выбрала пестрое короткое платье с рукавами-фонариками и белым воротником.
Свой праздничный образ модель дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и белой сумкой Hermès Birkin. Волосы она собрала в тугой пучок, а на лице сделала естественный макияж. На фото Оливия позировала с мужем — игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри.
Судя по соцсетям, беременность Калпо проходит легко — она ведет активный образ жизни и даже снимается в рекламе купальников. И любит подчеркивать свой беременный живот обтягивающими платьями.
Ранее, напомним, беременная Оливия Калпо в мини-шортах и кардигане на голое тело позировала в лесу.