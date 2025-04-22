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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

В мини-платье и туфлях на каблуках: беременная Оливия Калпо отпраздновала Пасху

Девушка, как всегда, выбрала наряд, который подчеркнул ее интересное положение.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Оливия Калпо

Оливия Калпо / © Associated Press

32-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — опубликовала в Instagram несколько кадров с празднования Пасхи. Для такого события она выбрала пестрое короткое платье с рукавами-фонариками и белым воротником.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Свой праздничный образ модель дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках и белой сумкой Hermès Birkin. Волосы она собрала в тугой пучок, а на лице сделала естественный макияж. На фото Оливия позировала с мужем — игроком в американский футбол Кристианом Маккэффри.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Судя по соцсетям, беременность Калпо проходит легко — она ведет активный образ жизни и даже снимается в рекламе купальников. И любит подчеркивать свой беременный живот обтягивающими платьями.

/ © Instagram Оливии Калпо

© Instagram Оливии Калпо

Ранее, напомним, беременная Оливия Калпо в мини-шортах и кардигане на голое тело позировала в лесу.

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Дата публикации
Количество просмотров
89
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