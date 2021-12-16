В мини-платье и в компании бойфренда: Рита Ора на премьере фильма в Австралии

В мини-платье и в компании бойфренда: Рита Ора на премьере фильма в Австралии

Звезда посетила показ фильма, где в главной роли сыграла Николь Кидман.

Британская певица Рита Ора посетила премьерный показ фильма "Быть Рикардо", который состоялся в кинотеатре Hayden Orpheum Picture Palace, в Сиднее. На красной дорожке звезда появилась в черном мини-платье на бретельках, украшенных стразами, от бренда Miu Miu, дополнили этот наряд сумка на цепочке от этого же бренда и черные сатиновые туфли с ремешками. Волосы звезда уложила легкими локонами, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Рита Ора / Getty Images

На мероприятие Рита пришла в компании своего возлюбленного 46-летнего режиссера Тайки Вайтити, который для красной дорожки тоже выбрал total black look.

Рита Ора / Getty Images

Читайте также: