В мини-платье и в обнимку с мужем: Синди Кроуфорд на новогодней вечеринке

Звезда 90-х показала, как встретила новый – 2024-й – год.

57-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – отметила приход нового года на вечеринке в компании мужа – Рэнди Гербера.

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Для светского выхода Синди выбрала мини-платье с запахом, расшитое черными и серебряными пайетками, которое дополнила босоножками на невысоких каблуках.

Супруги позировали в обнимку, а также с артистами на ходулях в образах Мэрилин Монро и Чарли Чаплина.

"Готова к тебе, 2024!" – лаконично подписала снимки модель.

Синди Кроуфорд с мужем / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показала снимок, сделанный много лет назад. На нем она засветила свои ягодицы.

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