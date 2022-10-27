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В мини-платье и сапогах: 73-летний дизайнер Вера Вонг поразила внешностью

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В мини-платье и сапогах: 73-летний дизайнер Вера Вонг поразила внешностью

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Вонг в очередной раз доказала, что возраст - это только цифра в паспорте.

Знаменитый дизайнер Вера Вонг посетила мероприятие The Fragrance Foundation Circle Of Champions 2022, проходившее в Нью-Йорке. В свет она выходит крайне редко, как и позирует для фото, но в этот раз решила сделать всего один снимок с Линдой Дж. Леви - президентом фонда, организовавшего этот гала-вечер.

В выборе наряда Вонг, как всегда, осталась верной себе и надела лаконичный черный блейзер и мини-шорты. Этот образ дизайнер сочетала с кожаными ботфортами. Волосы она просто распустила, а на лице у нее был очень натуральный макияж.

Однако обычно дизайнер дополняет свои образы солнцезащитными очками, но в этот раз решила обойтись без них.

Вера Вонг и Линда Дж. Леви / © Getty Images
Вера Вонг и Линда Дж. Леви / Фото: Getty Images

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