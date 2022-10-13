В мини-платье и жакете: эффектная Джессика Честейн пришла на интервью, где рассказала об Украине

Голливудская актриса Джессика Честейн попала под прицел папарацци, когда направлялась на шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", чтобы дать интервью. Знаменитость сфотографировали с нежно-розовом ансамбле, который состоял из мини-платья с рюшей и жакета, застегнутого на одну пуговицу.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Дополняли этот гламурный образ черный туфли на платформе и каблуках Gianvito Rossi, солнцезащитные очки в коричневой оправе и роскошная укладка с объемными локонами.

Однако для самого эфира Джессика переоделась в красное мини-платье с интересным фигурным декольте. Дополняли образ бежевые туфли-лодочки с красной подошвой. В этом образе актрису сфотографировали уже после шоу, когда она выходила со студии.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

На программе Честейн рассказала о любви к Хэллоуину, своем лучшем костюме для этого праздника, о своем новом фильме "Добрый медбрат", а также о своем посещении Украины и встрече с президентом Зеленским.

"У меня есть несколько друзей из отрасли из Украины. И я связалась с ними, сказать, как мне жаль, что мой друг должен был покинуть свой дом, я спросила, могу ли я чем-то помочь, что-то сделать, попросила дать знать, ведь мое сердце просто разрывается. И через месяц или около того меня спросили, не хочу ли я поехать туда. Я хотела сделать что-то, что в моих силах, чтобы помочь или повлиять на что-то. Поэтому я села в самолет, полетела в Варшаву, ехала четыре с половиной часа, затем села в поезд. Я ехала со своим другом, без переводчика, без охраны. Но как только я перешла границу меня встретили люди, которые помогли мне приехать в Киев.

Затем я поехала на аэродром и увидала там разрушения, встретилась с семьями пострадавших, пошла в детскую больницу. Я встретила невероятных людей в Киеве и мне сейчас трудно говорить об этом, потому что очень грустно, от того, что происходит сейчас", - сказала она.

Также актриса рассказала, что одна из семей пригласила ее на обед, и она там увидела отверстия от пуль в зеркале и мебели.

"В какой-то момент я спросила: "Это дырка от пули в зеркале?", — вспоминает Честейн. "Я посмотрел на потолок, там были пулевые отверстия. В кресле, на котором я сидел, были дырки от пуль. И там есть маленькие дети, 6 лет, 4 года. Я не понимаю, что происходит с миром".

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